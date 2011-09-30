Эксперт: оптимизм на биржах вчера был связан со спадом напряженности вокруг кризиса в Европе

Оптимизм на мировых фондовых площадках в четверг, 29 сентября, был связан со спадом напряженности вокруг проблем долгового кризиса в Европе.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, в четверг парламент Германии большинством голосов утвердил увеличение фонда помощи Европе с 123 до 211 млрд. евро. Это дало надежду инвесторам на то, что проблемы еврозоны будут решены.

Кроме этого, отмечают аналитики, позитив на фондовых площадках в четверг был связан со статистикой из Германии и США. Уровень безработицы в Германии в сентябре снизился до 6,9% против ожидаемых 7%. По окончательным данным, ВВП США во втором квартале вырос до 1,3%, тогда как прогнозы аналитиков были на уровне 1,2%. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США снизилось с 423 до 391. Это говорит о некотором оживлении на рынке труда, но все же число обращений остается довольно высоким.

По информации аналитиков, сегодня публикуются данные по розничным продажам в Германии и индекс потребительских цен в еврозоне. В США выйдут данные по личным расходам и доходам, Чикагский индекс деловой активности и индекс потребительских ожиданий.