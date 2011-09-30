Поступления от приватизации в Украине составили 11 млрд. грн.
15:57, 30 сентября 2011Фондовый рынок
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Поступления от приватизации в Украине в январе-сентябре т.г. составили 11 млрд. 1 млн. грн. - 110% от плана, предусмотренного на текущий год.
Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).
Напомним, основные поступления от приватизации в размере 10 млрд. 575 млн. грн. были получены ФГИУ от продажи 92,79% акций ОАО «Укртелеком». Еще 115 млн. 734 тыс. грн. поступило за реализованные 25,49% госпакета акций ПАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины".
Справка УНИАН. Согласно Государственному бюджету Украины на 2011 г., план поступлений от приватизации госимущества установлен на уровне 10 млрд. грн.
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