Поступления от приватизации в Украине составили 11 млрд. грн.

Поступления от приватизации в Украине в январе-сентябре т.г. составили 11 млрд. 1 млн. грн. - 110% от плана, предусмотренного на текущий год.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины (ФГИУ).

Напомним, основные поступления от приватизации в размере 10 млрд. 575 млн. грн. были получены ФГИУ от продажи 92,79% акций ОАО «Укртелеком». Еще 115 млн. 734 тыс. грн. поступило за реализованные 25,49% госпакета акций ПАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Справка УНИАН. Согласно Государственному бюджету Украины на 2011 г., план поступлений от приватизации госимущества установлен на уровне 10 млрд. грн.