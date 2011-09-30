Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в четверг снизились - эксперты

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в четверг, 29 сентября, продемонстрировали снижение котировок.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, вследствие этого индекс WIGUKR в четверг снизился на 2,1%. Лидерами падения стали бумаги производителя подсолнечного масла Kernel (-4,8%). Инвесторы распродавали акции угледобывающей компании Coal Energy (-2,7%).

Тем не менее, отмечают аналитики, бумаги производителя молочной продукции Milkiland на Варшавской фондовой бирже выросли на 7,9% вчера, а за три торговые сессии прибавили 9,9%. Торги акциями Industrial Milk Company закрылись ростом котировок на 5,5%, прибавив 10,3% по итогам трех торговых сессий.

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже в четверг инвесторы распродавали акции горнорудной компании Ferrexpo (-5,3%).