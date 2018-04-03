В ожидании кризиса, или «Маниловщина» в Европе

Перед фондовыми рынками предстали две угрозы: государственный долг отдельных стран Евросоюза и замедление темпов роста мировой экономики. Если ситуация продолжит развиваться в этом направлении, инвесторов вместе с Европой ждет «нокаут»…

Для людей, знакомых с положением вещей на рынках ценных бумаг в последние месяцы, не является секретом из ряда вон выходящая волатильность. Ошеломляющие взлеты в один день и столь же значительные обвалы уже на следующий давно никого не удивляют.

По мнению аналитика компании Astrum Investment Management Павла Ильяшенко, участники рынка акций больше не сомневаются в том, что ключевая угроза для позитивной динамики рисковых активов – это снижение темпов роста мировой экономики. Подтверждением этого тезиса является динамика акций отдельных секторов, динамика сырьевых товаров и так называемых сырьевых валют, либо же валют, которые наиболее популярны для carry trade. Так, на фондовых рынках на протяжении предпоследней недели сентября сильнее всего снижались акции промышленных и сырьевых компаний, а наибольшее снижение против доллара США испытали валюты таких стран, как Чили (-7,15%), Южная Африка (-7,05%), Новая Зеландия (-6,9%), Бразилия (-5,5) и Австралия (-5,4%).

П.Ильяшенко также отметил, что за указанную неделю индекс Украинской биржи потерял 6%, однако это не стало худшим результатом среди сопоставимых рынков акций. Так, российский ММВБ снизился на 12%, а фондовый рынок Венгрии потерял почти 13%. Настоящая тихая гавань Восточной Европы – Чехия и Хорватия – отметилась снижением индексов на 9% и 7% соответственно. В то же время основной фондовый индекс Польши WIG 20 потерял 8,6%. «И это еще не самые неприятные новости. Индекс акций развивающихся стран (или «стран роста», как называет эту группу автор термина БРИК Джим О’НИЛ) MSCI EM за неделю снизился более чем на 9%, достигнув минимума с мая 2010 года», - добавил аналитик.

К концу сентября фондовые рынки подошли с некоторым (шатким и спорным) улучшением настроений. Волатильность при этом осталась на том же уровне, и о развороте к восходящему тренду речь пока не идет.

Как считает П.Ильяшенко, номинальной причиной улучшения настроений инвесторов в понедельник, 26 сентября, стало обсуждение слухов о деталях нового плана по решению европейского долгового кризиса. Тем не менее, внешний фон оказался благоприятным для данных слухов, учитывая состояние перепроданности рынков рисковых активов после распродажи накануне и неспособность «медведей» продавить фьючерсы на индекс S&P 500 ниже критически важного уровня поддержки.

По словам П.Ильяшенко, при этом следует помнить, что европейский план спасения, разработанный летом и предполагавший так называемый избирательный дефолт по греческим долговым обязательствам, также мог решить текущие проблемы еврозоны. Причины неуспеха предыдущего плана также являются слабыми сторонами нового плана. В частности, это политическая сложность имплементации достигнутых решений, а также длительный срок, отведенный на имплементацию (более одного месяца).

В свою очередь, аналитики инвестиционной группы «Сократ» несколько по-другому оценивают ситуацию на рынках того же дня. По их мнению, негатив на рынках 26 сентября был связан с опасениями относительно распространения долгового кризиса на другие страны еврозоны. Однако европейским индексам удалось несколько отыграть потери, чему способствовало подорожание акций банков, которые росли на фоне информации о том, что руководители стран еврозоны обсуждают возможность увеличения стабилизационного фонда, а также рекапитализации банков. Индекс делового доверия в Германии показал снижение, но оно было не таким значительным, как ожидалось. При этом статистика из США была негативной. Так, индекс деловой активности ФРБ Чикаго снизился, а продажи нового жилья в США упали до самого низкого уровня за последние полгода.

Следует отметить, что напряженность в еврозоне к концу сентября немного ослабла, чему поспособствовали очередные меры руководства региона по предотвращению долгового кризиса.

Как подчеркнули аналитики ИГ «Сократ», напряженность вокруг долговых проблем еврозоны несколько спала на фоне того, что лидеры европейских стран работают над вопросом расширения возможностей европейского стабилизационного фонда – он может достигнуть 2 млрд. евро. Также обсуждается возможность увеличения объемов рекапитализации банков. Кроме этого, инвесторы позитивно восприняли обещание Ангелы МЕРКЕЛЬ на конференции BDI оказать поддержку Греции. В свою очередь, премьер-министр Греции Георгиос ПАПАНДРЕУ заявил, что Греция выполнит все взятые на себя обязательства.

Тем не менее, полагают аналитики ИГ «Сократ», ситуация с долговым кризисом еврозоны сложилась все же довольно неопределенная. В частности, рост на фондовом рынке 28 сентября был связан с оптимизмом по поводу скорого разрешения проблем еврозоны. Торги на американских фондовых биржах начались ростом на фоне публикации статистики по товарам длительного пользования, которая оказалась лучше ожиданий аналитиков. Однако вскоре после начала торгов американские индексы, как и европейские, ушли в минус. Снижение было спровоцировано тем, что некоторые страны Евросоюза требуют, чтобы частные инвесторы осуществили большие списания по греческим облигациям. Кроме этого, Греции нужно значительно больше средств, чем было согласовано на саммите стран ЕС.

Оптимизм оптимизмом, но в глубинах душ большинства инвесторов затаился черный и непоколебимый пессимизм. И это логично, так как на протяжении последних месяцев руководство еврозоны неоднократно объявляло о принятии все новых и новых мер по решению долговых проблем. На самом же деле эти меры не приводили ни к каким решениям. То есть вопросы оставались конкретными, а ответы на них - уклончивыми…

Однако есть и обратная сторона медали: часто прогнозы пессимистов на фондовых рынках оказывались совершенно неоправданными, «перестраховочными». А это говорит о том, что инвесторы, возможно, переоценивают мрачные перспективы Евросоюза и мировой экономики в целом, и что в действительности дела не столь уж плохи.

По мнению П.Ильяшенко, «на фондовых рынках на данный момент скопилось слишком много пессимистов. Это свидетельствует о том, что в краткосрочном периоде для рисковых активов потенциал роста превышает потенциал снижения. Тем временем, голосование в парламенте Германии за расширение полномочий EFSF указало на одну приятную особенность – нагнетание слухов о расколе правящей коалиции оказалось лишь нагнетанием слухов и ничем большим».

На таком противоречивом фоне фондовые рынки попросту застыли. Индексы демонстрируют волатильные движения вверх-вниз, в результате оставаясь на месте. Инвесторы находятся в раздумьях.

Начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко считает, что сценарий дефолта Греции участники торгов воспринимают уже как объективную реальность, поэтому с покупками рисковых активов никто не торопится. Инвесторы, по сути, находятся в ожидании «судного дня» для Греции.

По мнению Е.Евдоченко, одобрение немецким парламентом пакета мер по расширению Европейского фонда финансовой стабильности стало пока лишь кратковременным позитивным фактором для рынков. «Пока не будет ясно, по какому сценарию будет развиваться ситуация в Европе, едва ли стоит рассчитывать на рост. Высокую волатильность на рынках, вероятно, мы будем наблюдать и в октябре, когда стартует квартальная отчетность», - прогнозирует аналитик.

Начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав Стельмах пока также не видит предпосылок для роста на финансовых рынках. По его прогнозам, турбулентность на рынках в ближайшем будущем сохранится, и инвесторы продолжат избавляться от рисковых активов, учитывая ослабление мировой экономики и неспособность руководства стран ЕС найти эффективное решение долговых проблем.

Как отметил В.Стельмах, сейчас рисковые активы немного восстановились на волне надежд на увеличение объема Европейского фонда финансовой стабильности, проявления международными инвесторами интереса к покупке бумаг фонда и возможности дополнительных мер по увеличению ликвидности со стороны ЕЦБ. При этом макростатистика по-прежнему демонстрирует замедление мировой экономики, а ключевые компании корректируют прогнозы в сторону снижения. Последний прогноз МВФ (возможно, оптимистичный) предполагает, что в следующем году рост составит примерно 1%. Банки региона находятся под угрозой, так как являются держателями обесценивающихся гособлигаций.

По информации В.Стельмаха, к концу лета 2011 года примерно 46% от общего объема долга еврозоны считалось высокорискованным, и сюда вошли Ирландия, Португалия, Испания, Италия и Бельгия. Если бы финансовые рынки включили и долги Франции, то показатель увеличился бы до 66%. Как известно, соотношение долга к ВВП в Греции, Италии и Ирландии составляет 166%, 121% и 109% соответственно. Однако далеко не все знают, что долг Германии - 83% от ВВП, а Франции - 87%. Долг США также высок - 100% от ВВП.

К сожалению, в конце сентября снова, как и месяц, и два назад, приходится констатировать, что, несмотря на неоднократные попытки спасения «слабых звеньев» еврозоны, ситуация здесь далека от разрешения. Более того, проблема усугубляется, а у инвесторов с каждой новой и бесполезной попыткой руководства ЕС решить ситуацию остается все меньше доверия к этому самому руководству. Ведь, по всей видимости, явление, именуемое «маниловщиной», оказалось не чуждым Европе…

Владимир Оранский (УНИАН)