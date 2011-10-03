В Европе продолжаются сражения за «выполнение невыполнимых целей» - эксперт

В еврозоне продолжаются «сражения за выполнение невыполнимых целей» по такому параметру, как дефицит бюджета Греции.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Причем, считает он, «инструменты, с помощью которых предлагается вести борьбу, продолжают оказывать действие прямо противоположного характера». Иными словами, для того, чтобы достичь целей, предусмотренных программой помощи, правительству Греции снова приходится идти на «пожарные» меры бюджетной экономии, объяснил аналитик.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, предположить дальнейшее развитие событий несложно: доходы в бюджет сократятся, в результате чего дефицит бюджета увеличится, а это совсем не понравится инвесторам.