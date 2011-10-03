Эксперт: разыгрывание пессимистами карты Китая - наибольшая угроза для покупателей акций

Разыгрывание пессимистами карты Китая представляет сегодня наибольшую угрозу для покупателей рисковых активов.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, динамика стоимости сырьевых товаров сегодня утром, а также динамика акций в Гонконге говорят нам о том, что в основе сокращения аппетита к риску сейчас лежат беспокойства относительно темпов роста мировой экономики. При этом значение индекса деловой активности PMI совпало с ожиданиями рынка, в то время как из индексов, опубликованных к данному моменту, показатели Австралии и Индии разочаровали.

Таким образом, отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, на фоне снижения фьючерсов на индекс S&P 500 более чем на 1% сегодня утром внешний фон на открытии украинского рынка акций является негативным. Индексу S&P 500 в очередной раз предстоит тестирование ключевого уровня поддержки, что заставляет относиться с повышенной осторожностью к практике прошедшей недели.

По мнению аналитика, открывать внутридневные длинные позиции сегодня стоит лишь в случае снижения индекса Украинской биржи более чем на 2-4%. При этом обновление минимума дня является уровнем для фиксирования убытков.