На европейских фондовых рынках продолжается снижение

Европейские рынки акций открылись падением котировок более чем на 2,5% в понедельник, после того как фондовый рынок региона показал наихудший квартальный результат с конца 2008 г., сообщает Reuters.

Инвесторы обеспокоены сообщением министерства финансов Греции о том, что стране не удастся достичь целевых уровней дефицита бюджета ни в текущем, ни в следующем году.

К 10.04 по киевскому времени панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 снизился на 2,61% - до 899,29 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 2,80% - до 4.985,02 пункта, немецкий DAX опустился на 3,76% - до 5.295,15 пункта, французский CAC 40 понизился на 2,86% - до 2.896,79 пункта.

"Вслед за закрытием Штатов в пятницу в существенном минусе, поступившие за выходные из Афин новости о невозможности достижения целевых показателей дефицита бюджета повернули настроения на рынке в негативное русло", - сказал дилер из Capital Spreads Джонатан СУДАРИЯ.

"Трейдеры обеспокоены тем, что, несмотря на спасительные меры и строгую экономию внутри страны, ситуацию по-прежнему не удается взять под контроль", - добавил эксперт.

Акции на Уолл-стрит потеряли 2,5% в пятницу, а слабый сезон отчетов, по мнению аналитиков, только добавит потерь американским фондовым индексам в будущем.