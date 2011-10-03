Индекс Гонконгской биржи снизился до минимума за последние 2,5 года

Биржа Гонконга закрылась сегодня падением индекса Hang Seng на 4,38% - до 16822,15 пункта (это минимальное значение за 2,5 года - с мая 2009 г.), сообщает РБК.

Индекс China Enterprise Index, в расчетную базу которого входят крупнейшие компании Китая, чьи акции торгуются в Гонконге, опустился по итогам сессии на 5,71% - до 8408,26 пункта.

Поводом к распродажам послужил негативный внешний и информационный фон, который снизил аппетит инвесторов к риску. Негатив на мировых торговых площадках вновь обусловлен новостями из Европы. Ранее греческое правительство открыто объявило, что не сможет выполнить поставленные задачи по снижению бюджетного дефицита в этом году. Между тем именно выполнение программы жесткой экономии является условием для получения очередного транша кредита от тройки международных кредиторов (Евросоюз, Европейский центральный банк и Международный валютный фонд).