Польский WIG20 начал октябрь 3%-ным минусом

Варшава. Главный индикатор Варшавского фондового рынка WIG20 начал первый день торгов октября трехпроцентным снижением, открывшись в районе минимальных своих значений за более чем 2 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские «голубые фишки», которые открылись на уровне 2123,14 пунктов, в начале торгов незначительно отрабатывали потери.

В понедельник также дешевели бумаги средних и небольших компаний, индексы которых к 9.34 просел на 1,42 и 1,27%.

Индикатор всего рынка WIG терял в начале дня более 2%.

Как сообщал УНИАН, в сентябре WIG20 пробил уровень августовской фондовой паники, опустившись на минимальные значения с августа 2009 года.

За прошлый месяц "голубые фишки" польского рынка потеряли около 11% на фоне падения mWIG40 и sWIG80 на около 20%.

Индекс украинских компаний потерял в сентябре более 9%.