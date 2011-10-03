Торги на западных биржах в пятницу прошли в красной зоне - эксперты

Торги на западных фондовых площадках в пятницу, 30 сентября, прошли в красной зоне.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, позитива четверга, связанного с тем, что парламент Германии большинством голосов утвердил увеличение фонда помощи Европе, не хватило для восходящего движения в пятницу. Статистика по производственной активности Китая и розничным продажам в Германии оказалась хуже ожиданий рынка, что негативно отразилось на настроениях инвесторов.

Аналитики отмечают, что торги на украинских площадках 30 сентября завершились снижением индексов. Все предприятия индексной корзины, кроме «Стирола» (+0,62%), завершили торги в минусе. Лидерами снижения стали бумаги «Центрэнерго» (-4,01%), «Азовстали» (-3,26%) и Алчевского металлургического комбината (-3,12%).

По информации аналитиков, сегодня по еврозоне публикуется индекс деловой активности в промышленности. В США выйдет индекс экономических условий ISM в производственной сфере и данные по расходам на строительство.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 30 сентября, снизился на 0,39% – до 562,32 пункта. Общий объем торгов составил 406 млн. 931 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 2,01% – до 1442,73 пункта. Общий объем торгов составил 186 млн. 716 грн., из них на срочном рынке – 87 млн. 699 тыс. грн.