Эксперт: большинство рынков акций на прошлой неделе продемонстрировали рост

Большинство рынков акций в течение прошедшей недели продемонстрировали рост, который, тем не менее, оказался омрачен сильным снижением стоимости рисковых активов в пятницу, 30 сентября.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам динамика отечественного рынка акций на прошлой неделе не стала исключением, и индекс Украинской биржи прибавил более 2,5% в течение пяти торговых сессий. В то же время, на протяжении недели фондовые индексы Китая потеряли от 3% до 4%, что говорит о возникновении новой угрозы для стабилизации ситуации на финансовых рынках. Также стоимость сырьевых товаров продолжила снижение, что негативным образом дополняет картину глобального сокращения аппетита к риску.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, «нельзя сказать, что новости из Соединенных Штатов на прошлой неделе разочаровали. Снижение потребления вряд ли может стать сюрпризом, а вот значение индекса деловой активности PMI в регионе Чикаго на уровне 60 при ожиданиях на уровне 55,8 действительно является сюрпризом, причем позитивным». Настоящий негатив на рынок акций принесли слухи о том, что компания Kodak готовиться к банкротству. Хотя такая ситуация отражает лишь проблемы внутри компании, а не проблемы экономического окружения, позитива такие события точно не придают, подчеркнул аналитик.