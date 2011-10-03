Индекс Украинской биржи в сентябре потерял 17,3% - эксперты

Индекс Украинской биржи на протяжении сентября потерял 17,3%.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

При этом, по информации аналитиков, по итогам последней торговой недели сентября индекс Украинской биржи вырос на 2,9%.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые рынки в пятницу, 30 сентября, продемонстрировали снижение котировок. Лидерами падения на Украинской бирже в этот день стали акции генерирующей компании «Центрэнерго» (-4,0%), которые потеряли 19,4% в сентябре. Торги акциями «Азовстали» 30 сентября закрылись снижением котировок на 3,3%. Бумаги Алчевского металлургического комбината в пятницу упали на 3,1%, продемонстрировав снижение на 29,9% в сентябре.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 30 сентября, снизился на 0,39% – до 562,32 пункта. Общий объем торгов составил 406 млн. 931 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 2,01% – до 1442,73 пункта. Общий объем торгов составил 186 млн. 716 грн., из них на срочном рынке – 87 млн. 699 тыс. грн.