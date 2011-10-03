Эксперты: украинские акции на ВФБ в пятницу показали позитивную динамику

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в пятницу, 30 сентября, продемонстрировали позитивную динамику.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как сообщают аналитики, индекс WIGUKR в пятницу вырос на 0,1%. Спросом среди инвесторов пользовались акции производителей молочных продуктов: Industrial Milk Company (+6,4%) и Milkiland (+1,0%). Бумаги производителя аккумуляторов WESTA прибавили 3,6%. В то же время, акции производителя сахара Astarta (AST PW) упали на 3,2%. По итогам прошлой торговой недели индекс WIGUKR вырос на 1,1%, однако упал на 8,6% в сентябре.

По информации аналитиков, на Лондонской фондовой бирже в пятницу бумаги горнорудной компании Ferrexpo упали на 3,5% в пятницу, а в сентябре просели на 29,6%.