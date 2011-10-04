Эксперт: внешний фон на открытии украинского рынка акций сегодня умеренно негативный

Внешний фон на сегодняшнем открытии украинского рынка акций сложился умеренно негативный.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «сегодня утром наблюдается рост фьючерсов на индекс S&P 500 на фоне нормализации динамики меди, что сильнее всего путает карты. В результате такой комбинации факторов мы полагаем, что провозглашать пробитие поддержки американскими фондовыми индексами преждевременно».

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, украинским инвесторам сегодня следует убедиться в начале новой волны распродаж перед открытием новых коротких позиций. Сигналом к действию станет обновление вчерашних минимумов фьючерсами на индекс S&P 500, подтвержденное обновлением вчерашних минимумов фьючерсами на медь.