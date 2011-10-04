Негативные настроения на рынке акций снова связаны с Грецией - эксперты

Негативные настроения на рынке акций связаны с тем, что Греция не выполнит в 2011 году план жесткой бюджетной экономии, так как дефицит бюджета страны будет больше, нежели ожидалось ранее.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, опубликованный в понедельник, 3 октября, индекс деловой активности в промышленности еврозоны оказался несколько лучше ожиданий рынка, но все же его значение остается ниже 50-ти пунктов второй месяц подряд. Индекс экономических условий ISM в производственной сфере, а также данные по расходам на строительство, вышедшие в США, оказались значительно лучше ожиданий, что несколько поддержало рынок.

Аналитики сообщают, что сегодня в еврозоне будет опубликован индекс цен производителей, а в США – данные по заказам в обрабатывающей промышленности. Главным событием сегодня станет выступление главы ФРС США Бена БЕРНАНКЕ в 17:00 по киевскому времени.

Как отмечают аналитики, торги на украинских площадках 3 октября завершились снижением. Пятничное падение индексов в США, а также вчерашнее снижение на европейских и азиатских фондовых площадках увели в красную зону украинский рынок на открытии торгов в понедельник. Все акции индексной корзины Украинской биржи завершили торги на негативной территории. Лидерами снижения стали бумаги Алчевского меткомбината (-4,99%), Енакиевского метзавода (-4,53%) и «Райффайзен Банка Аваль» (-4,43%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 3 октября, снизился на 0,76% – до 558,04 пункта. Общий объем торгов составил 353 млн. 745 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 2,83% – до 1401,88 пункта. Общий объем торгов составил 138 млн. 814 грн., из них на срочном рынке – 63 млн. 143 тыс. грн.