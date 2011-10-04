Эксперт: ситуация на фондовых рынках сейчас не является однозначной

Ситуация на фондовых рынках на данный момент не является однозначной.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «снижение рынков акций выглядит слишком очевидным (такие тенденции имеют свойство резко меняться на противоположные), а игроки фокусируются на сравнительно менее значимых новостных заголовках».

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, опубликованные в понедельник, 3 октября, индексы деловой активности PMI в сумме не обрадовали инвесторов. Несмотря на то, что значение индекса в США оказалось лучше ожиданий, значение глобального индекса JPM Global PMI опустилось ниже отметки 50 из-за ухудшения кондиций в Европе и все большего числа признаков ослабления оптимизма в странах Азии. В результате котировки меди понизились на очередные 2,6%, указывая на глобальный характер снижения аппетита к риску.

По словам аналитика, в авангарде снижения в понедельник находились фондовые индексы стран с развивающейся экономикой. Однако наибольшее внимание активных игроков привлекла динамика индекса S&P 500, который завершил день на уровне 1099 пунктов, то есть почти преодолев текущий уровень поддержки.

Подробнее о ситуации на фондовых рынках читайте в публикации "В ожидании кризиса, или «Маниловщина» в Европе".