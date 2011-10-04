Эксперт: от минимума года индекс Украинской биржи отделяет всего 1%

От минимума года значение индекса Украинской биржи на данный момент отделяет всего 14 пунктов (1%).

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, индекс Украинской биржи завершил понедельник, 3 октября, на уровне дневного минимума, установленном фактически в течение первых 30 минут торговой сессии. После открытия сильным негативным «гепом» рынку акций удалось отыграть около трети потерь, однако потенциал роста в течение торговой сессии этим и ограничился.

В свою очередь, аналитики инвестиционной компании Phoenix Capital отметили в своем обзоре, что все позиции индексной корзины Украинской биржи в понедельник понесли потери. Лидерами падения стали акции металлургического сектора. Так, котировки Алчевского металлургического комбината потеряли 5,8%, Енакиевского металлургического завода - 5,7%. Акции банковского сектора также торговались в минусе. «Райффайзен Банк Аваль» опустился на 4,4%, «Укрсоцбанк» - на 3,7%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 3 октября, снизился на 0,76% – до 558,04 пункта. Общий объем торгов составил 353 млн. 745 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов упал на 2,83% – до 1401,88 пункта. Общий объем торгов составил 138 млн. 814 грн., из них на срочном рынке – 63 млн. 143 тыс. грн.