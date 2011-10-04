Неспособность Еврогруппы помочь Греции заметно ухудшила настроения инвесторов - эксперт

Неспособность Еврогруппы принять решение по следующему траншу помощи Греции заметно ухудшила настроения участников торгов на рынках акций.

Такую точку зрения высказала корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Она подчеркнула, что на заседании министров финансов ЕС в Люксембурге в понедельник не было вынесено никаких конкретных действий относительно предоставления очередного транша помощи Греции. Глава финансовой группы Жан-Клод ЮНКЕР заявил, что ситуация в Греции за последние несколько месяцев ухудшилась и, вероятно, потери инвесторов по греческим облигациям будут пересмотрены в сторону повышения. Греческому правительству едва ли удастся выполнить бюджетные планы на ближайшие несколько лет и существенно сократить дефицит бюджета, и этот факт заставляет инвесторов задуматься о новых списаниях в будущем.

По мнению Е.ЕВДОЧЕНКО, «вероятно, дабы не драматизировать ситуацию на финансовых рынках и не привести к еще большему усугублению финансового кризиса в еврозоне, ЕС все-таки выдаст очередной кредит Греции после того, как через пару недель ознакомится с заключением инспекторов международных кредиторов – Евросоюзом, МВФ и ЕЦБ». Даже если помощь в размере 8 млрд. евро и будет предоставлена, то это, конечно, будет позитивом для финансовых рынков, однако едва ли решит вопрос глобально. Ведь 110 млрд. евро помощи, предоставленной в 2010 году, кардинально ситуацию не изменили, а просто отсрочили «судный день» для Греции и держателей греческих бумаг.

Аналитик считает, что «по сути, Греция банкрот. Единственное, что едва ли официально об этом будет заявлено, поскольку европейские власти пока занимают позицию целостности еврозоны».