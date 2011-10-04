Сегодня ФГИ объявит конкурсы по продаже "Западэнерго" и "Киевэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) 5 октября объявит конкурсы по продаже пакетов акций ОАО "Западэнерго" (45,103%) и ПАО "Киевэнерго" (25% акций).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Объявления о конкурсах будут размещены в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации" и на сайте ФГИУ.

Кроме того, объявления о продаже энергокомпаний будут размещены в газетах "Урядовый курьер" и "Высокий замок".

Напомним, своими распоряжениями от 21 сентября 2011 г. № 930-р и № 931-р Кабинет министров Украины согласовал условия конкурса по продаже вышеуказанных ПАО.

З октября тексты распоряжений были обнародованы на правительственном портале.

Как заявил 21 сертября председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО, начальная стоимость планируемого к продаже 25 % пакета акций «Киевэнерго» составит 432 млн. 305 тыс. грн., 45,1% пакета акций «Западэнерго» - 1 млрд. 932 млн. грн.

По его словам, начальная цена госпакета «Западэнерго» была определена исходя из цены акций компании на фондовом рынке, стоимость «Киевэнерго» была установлена на основании стандартизированной оценки.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что по оценкам ФГИУ общее количество потенциальных покупателей, которые могут претендовать на планируемые к продаже акции облэнерго, может составить около 23 как украинских, так и зарубежных компаний, количество претендентов на госпакеты генераций составляет порядка 13.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать госпакеты акций одиннадцати энергокомпаний, в частности, 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».