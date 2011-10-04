Украинские акции на Лондонской фондовой бирже понесли значительные потери - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже понесли в понедельник, 3 октября, значительные потери.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, бумаги горнорудной компании Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже в понедельник упали на 1,2%, потеряв 17,7% по итогам четырех торговых сессий. Акции производителя курятины MHP (-8,9%) также торговались в минусе, продемонстрировав падение на 13,8% за три торговые сессии. Стоимость бумаг агрокомпании Avangard вчера снизилась на 5,2%, опустившись до годового минимума.

Как отмечают аналитики, украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, в понедельник продемонстрировали более положительную динамику. Индекс WIGUKR снизился незначительно - на 0,3%. Cпросом у инвесторов пользовались акции производителя молочных продуктов Industrial Milk Company (+2,2%), которые по итогам пяти торговых сессий прибавили 19,9%. Лидерами падения стали акции производителя аккумуляторов WESTA (-5,6%) и агрокомпании KSG Agro (-4,0%). Торги бумагами производителя сахара Astarta в понедельник закрылись снижением котировок на 1,0%, а на протяжении четырех торговых сессий эти акции упали на 9,3%.