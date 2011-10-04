На украинском фондовом рынке сегодня произошел обвал

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 4 октября, снизился на 4,16% – до 534,80 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 450 млн. 884 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 5,98% – до 1318,08 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 180 млн. 748 грн., из них на срочном рынке – 93 млн. 743 тыс. грн.

Снижение на украинском рынке проходит на фоне снижения на мировых рынках. Падение акций продолжается в связи с опасениями инвесторов по поводу греческого дефолта и вероятным продолжением кризиса.