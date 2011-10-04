WIG-Ukraine рухнул во вторник на 4%

Варшава. Индикатор стоимости бумаг украинских компаний на Варшавской фондовой бирже закончил торги вторника 3,96%-ным снижением, опередив падение основных индексов польского рынка.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс сегодня закрылся на минимальных значениях сессии на уровне 731,39 пункта – самом низком уровне с середины августа текущего года.

Главный индикатор польского рынка WIG20 закончил торги 2,63% минусом, закрывшись ниже уровня 2,1 тыс. пунктов впервые с июля 2009 года.

Польские „голубые фишки”, которые в ходе торгов несколько раз опускались к 2,05 тыс. пунктов, закрылись на уровне 2089,84 пункта.

Индексы средних и небольших компаний - mWIG40 и sWIG80 просели во вторник на 1,83% и 1,53%.

Индикатор всего рынка WIG закончил второй день торгов недели 2,33% минусом.

Объем торгов на всем польском рынке составил около 320 млн. долларов при около 3 млн. долл. оборота бумаг украинских эмитентов.

Как сообщал УНИАН, WIG-Ukraine закончил понедельник 0,26% минусом на фоне 3% падения индекса «голубых фишек» и 1-1,4% минуса средних и небольших компаний Варшавской биржи.

Справка УНИАН. Варшавская фондовая биржа ввела украинский индекс с мая текущего года на уровне 1000 пунктов.

С этого времени своего максимального значения индекс достиг 1 июня 2011 года на уровне 999,75 пункта, а минимального - в первой половине августа: 680 пунктов.