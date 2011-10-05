ФГИУ выставил на продажу "Запад-" и "Киевэнерго"

Фонд государственного имущества Украины выставил на конкурсы с открытым предложением цены по принципу аукциона 45,103% госпакет акций ПАО "Западэнерго" и 25% госакций "Киевэнерго".

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" (номер от 5 октября).

Оба конкурса состоятся 25 ноября 2011 года.

Начальная стоимость 45,103% госпакета акций "Западэнерго" составляет 1 млрд. 932 млн. грн., 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго" - 432 млн. 305 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН. Кабинет министров Украины на своем официальном сайте обнародовал распоряжения о приватизации государственных пакетов акций "Запад-" и "Киевэнерго".

В соответствии с обнародованным распоряжением от 21 сентября 2011 г. №930-р, начальная стоимость 45,103% госпакета акций "Западэнерго" составляет 1 млрд. 932 млн. грн.

В конкурсе по продаже пакета акций ПАО "Западэнерго" могут принимать участие компании, которые: производили в течении трех последних лет электроэнергию в объеме не менее 30% от объема производства электроэнергии "Западэнерго" за тот же период; непосредственно владели в течение последних трех лет более чем 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих производство электроэнергии в вышеуказанных объемах.

В рамках корпоративных прав, приобретенных по договору купли-продажи пакета акций Общества, предусматривается погашение в течение шести месяцев с момента приобретения покупателем права собственности на пакет акций просроченной задолженности перед бюджетом, по внебюджетным платежам и страхованию; погашение задолженности Общества по кредитам, предоставленным под гарантии Кабинета министров Украины; недопущение образования просроченной задолженности ПАО по платежам в бюджеты всех уровней и социальным платежам; использование добываемого угля на шахтах, расположенных на территории Украины, в объеме не менее 70% от объема топлива, используемого Обществом для производства электрической и тепловой энергии на пылеугольных энергоблоках, находящихся в собственности компании на дату перехода к покупателю права собственности на пакет акций ПАО.

В инновационно-инвестиционной деятельности Общества предусматривается в течение 2011-2016 годов такая установленная мощность ТЭС: Бурштынской ТЭС - не менее 2310 МВт; Ладыжинской ТЭС - не менее 1800 МВт; Добротворской ТЭС - не менее 500 МВт. Уменьшение установленной мощности допускается лишь в случае принятия Минэнергоуглем соответствующего решения. Предполагается также разработка до 30 июня 2012 г. проекта программы развития и технического перевооружения ПАО "Западэнерго" на период до 2016 года, которым предусматривается: реконструкция в течение пяти лет с момента продажи акций блоков Бурштынской ТЭС с приведением их регулирующей мощности в соответствие с требованиями Европейской сети системных операторов по передаче электроэнергии (ENTSO-E) и обеспечением общего увеличения мощности и диапазона маневренности блоков, на которых осуществляется реконструкция, не менее чем на 50 МВт; реконструкция в течение пяти лет с момента продажи блоков Челябинской ТЭС с приведением их регулирующей мощности в соответствие с требованиями Европейской сети и обеспечением общего увеличения мощности и диапазона маневренности блоков, на которых осуществляется реконструкция, не менее чем на 30 МВт; реконструкция в течение пяти лет блоков Добротворской ТЭС с приведением их регулирующей мощности в соответствие с требованиями Европейской сети; реконструкция до 31 декабря 2015 г. Ладыжинской ГЭС. Предусматривается также осуществление ежегодных инвестиций для модернизации общестанционного оборудования (в том числе системы химической водоподготовки, топливоподачи и открытого распределительного устройства и др.) на уровне не менее среднегодового объема за последние три года до приватизации; внедрение до 31 декабря 2014 г. интегрированной в пределах Общества автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии и программно-технических комплексов для взаимодействия указанной системы со смежными субъектами Оптового рынка электроэнергии и пр.

Конкурсными условиями, как в случае с приватизацией госпакета "Киевэнерго", так и "Западэнерго", предусматривается в течение пяти лет с момента продажи голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам увеличения (уменьшения) размера уставного капитала, изменения номинала акций, преобразования в другие хозяйственные общества исключительно в случае получения предварительного согласия Фонда государственного имущества.

Также предусматривается направление части прибыли по итогам 2011 г. в размере не менее 30% на выплату дивидендов и перечисление в государственный бюджет дивидендов, начисленных на приобретенные в процессе приватизации пакеты акций Обществ.

В соответствии с обнародованным на сайте распоряжением КМУ от 21 сентября 2011 г. №931-р, начальная стоимость 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго" составляет 432 млн. 305 тыс. грн.

В конкурсе по продаже пакета акций ПАО "Киевэнерго" могут принимать участие компании, которые: производили и поставляли в течение последних трех лет электроэнергию в объеме не менее 30% от объема передачи и поставки электроэнергии "Киевэнерго" за тот же период; непосредственно владели в течение последних трех лет более чем 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих деятельность по передаче и поставке электроэнергии в вышеуказанных объемах.

К участию в конкурсе не допускаются юридические лица, в уставном капитале которых принадлежащая Украине или другому государству доля составляет более 25%, а также прямо или косвенно контролируемые этими юрлицами компании и пр.

В рамках корпоративных прав, приобретенных по договору купли-продажи пакета акций Общества, заключенному по результатам конкурса, покупатель обязывается проводить своевременные текущие расчеты за электроэнергию; погашать задолженность за закупленную электроэнергию на Оптовом рынке электроэнергии в соответствии с договорами реструктуризации (мировых соглашений) с государственным предприятием "Энергорынок" за счет целевых надбавок к тарифам; погашать в соответствии с условиями заключенных договоров задолженности Общества по кредитам, предоставленным под гарантии Кабинета министров Украины; погасить в течение шести месяцев с момента продажи просроченную задолженность ПАО перед бюджетом, по внебюджетным платежам и по социальному страхованию; выполнять действующие условия соглашения между акционерной энергопоставляющей компанией "Киевэнерго" и Киевской горгосадминистрацией по реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса г. Киева от 27 сентября 2001 г.

В социальной деятельности Общества планируется погашение просроченной задолженности по заработной плате и социальным выплатам в течение месяца после перехода к покупателю права собственности на пакет акций; недопущение образования просроченной задолженности Общества перед работниками по заработной плате и других выплат работникам компании, предусмотренных коллективным договором; поэтапное повышение заработной платы с учетом инфляционных процессов и пр.

Напомним, председатель Фонда госимущества ранее заявлял, что в Украине реальными покупателями "Киевэнерго", соответствующими конкурсным требованиям, могут выступить такие компании, как "Луганское энергетическое объединение", "Сервис-Инвест", "Полтава-", "Львов-" и "Киевоблэнерго". Реальным покупателем госпакета акций "Западэнерго" может выступить ДТЭК.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».