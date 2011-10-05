Европейские рынки акций сегодня открылись ростом

Европейские рынки акций в среду открылись ростом, так как инвесторы активно покупают сильно подешевевшие акции, сообщает Reuters.

Кроме того, их утешает новость о том, что правительства региона решили принять меры для защиты банков.

К 10:04 по киевскому времени панъевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 вырос на 2,14% - до 906,80 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 2,36% - до 5.061,27 пункта, немецкий DAX поднялся на 2,41% - до 5.342,67 пункта, французский CAC 40 повысился на 2,74% - до 2.928,78 пункта.

Однако рост акций будет ограничен из-за повышения вероятности дефолта Греции. Сокращение рейтинга Италии агентством Moody`s также испортит инвесторам настроение.