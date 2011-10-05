Минфин разместил индексированные ОВГЗ на 861 млн. грн.

Министерство финансов Украины во вторник, 4 октября, разместило индексированные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 861 млн. 092,8 тыс. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, были размещены облигации с датой погашения 24 сентября 2014 года и доходностью 8,9% годовых на сумму 661 млн. 092,8 тыс. грн., а также ОВГЗ с датой погашения 28 сентября 2016 года и доходность 8,75% на сумму 200 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины своим постановлением №1011 от 28 сентября 2011 года расширило перечень облигаций внутреннего государственного займа среднесрочными (от года до пяти) и долгосрочными (свыше пяти лет) облигациями с индексируемой стоимостью, при погашении которых учитываются изменения курса гривни к доллару с момента размещения.

Индексация номинальной стоимости такой облигации осуществляется на дату ее погашения в соответствии с изменением средневзвешенного курса гривни к доллару США на межбанковском рынке за календарный месяц, предшествующий первичному размещению и погашению облигаций.

Выплата купона осуществляется без учета изменения курса гривни к доллару.

Купонный период составляет шесть месяцев.

Бумаги с индексированной стоимостью смогут покупать физические и юридические лица.