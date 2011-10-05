Эксперты: вчерашнее падение индекса Украинской биржи - наиболее значительное с 29 августа

Вчерашнее падение индекса Украинской биржи является наиболее значительным с 29 августа, когда индекс снизился на 7,6%.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые рынки во вторник, 4 октября, продемонстрировали очередное снижение. Акции генерирующей компании «Центрэнерго» на Украинской бирже опустились вчера на 8,9%, потеряв 15,4% по итогам трех торговых сессий.

По информации аналитиков, бумаги Алчевского металлургического комбината (-8,0%) и Енакиевского металлургического завода (-7,2%) на Украинской бирже во вторник также торговались в минусе, продемонстрировав падение на 16,0% и 14,1% соответственно за три торговые сессии. Акции производителя двигателей «Мотор Сич» упали на 10,7% за три торговые сессии.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 4 октября, снизился на 4,16% – до 534,80 пункта. Общий объем торгов составил 450 млн. 884 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 5,98% – до 1318,08 пункта. Общий объем торгов составил 180 млн. 748 грн., из них на срочном рынке – 93 млн. 743 тыс. грн.