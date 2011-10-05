Индекс Украинской биржи снизился на фоне распродаж на мировых площадках - эксперт

Индекс Украинской биржи во вторник, 4 октября, снизился на фоне распродаж на мировых площадках.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, «под давлением ожидаемо находились лидеры роста накануне». Так, акции Мотор Сич в течение дня снижались на 7,5%, однако завершили торговую сессию с потерей 6,6% стоимости. Объем торгов не превзошел привычных уровней, однако синхронность снижения всех без исключения акций, сохранивших ликвидность, указывало на формирование кондиций капитуляции. В результате индекс Украинской биржи закрылся на обновленном минимуме года, близком к минимальному уровню коррекции осени 2009 года.

Как сообщил П.ИЛЬЯШЕНКО, распродажи на украинском рынке акций во вторник проходили на фоне обновления фьючерсами на индекс S&P 500 минимума предыдущего дня, что в теории означало подтверждение пробития уровня поддержки (1100 пунктов). При этом фьючерсы на медь удерживались выше минимальных уровней предыдущей торговой сессии, что говорило как раз о противоположном: подтверждение преодоления уровней поддержки отсутствует. В результате в течение последнего часа торгов в США покупатели сумели перехватить инициативу, что привело к росту индекса S&P 500 на 2,25% и закрытию выше уровня 1100 пунктов.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 4 октября, снизился на 4,16% – до 534,80 пункта. Общий объем торгов составил 450 млн. 884 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 5,98% – до 1318,08 пункта. Общий объем торгов составил 180 млн. 748 грн., из них на срочном рынке – 93 млн. 743 тыс. грн.