Причиной падения индекса Украинской биржи вновь стала Греция - эксперты

Индекс Украинской биржи завершил торговую сессию вторника, 4 октября, с сильным «гэпом» вниз, причиной чему вновь послужили опасения касательно возможного дефолта Греции.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, Греция сможет получить очередной транш помощи не ранее ноября. Банки региона могут сильно пострадать, ведь на фоне сложившейся ситуации в еврозоне им, возможно, придется списать значительный объем греческих государственных облигаций.

Аналитики также отмечают, что в августе заказы в обрабатывающей промышленности в США упали с 2,4% до -0,2%, что оказались хуже ожиданий рынка. Но, в то же время, выступление главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ, который заявил, что центральный банк готов к новым мерам по стимулированию роста экономики страны, позитивно повлияло на настроения инвесторов во вторник.

По информации аналитиков, сегодня по еврозоне публикуются индекс деловой активности в секторе услуг и данные по розничным продажам. В США выходят индикатор занятости ADP и индекс деловой активности в непроизводственной сфере ISM.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 4 октября, снизился на 4,16% – до 534,80 пункта. Общий объем торгов составил 450 млн. 884 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 5,98% – до 1318,08 пункта. Общий объем торгов составил 180 млн. 748 грн., из них на срочном рынке – 93 млн. 743 тыс. грн.