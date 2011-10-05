Эксперт: в основе роста рынков акций лежит состояние перепроданности

В основе роста рынков акций лежит состояние перепроданности на фоне излишне негативного сентимента.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

В частности, считает он, «комментарии медиа о «катастрофическом» росте доходности долговых обязательств Бельгии просто не соответствуют действительности. Таким образом, к сложившейся ситуации на рынках рисковых активов следует относиться как к последнему шансу оптимистов перехватить инициативу в перспективе нескольких недель».

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, официальным поводом для покупок во вторник, 4 октября, послужили заявления о том, что некоторые еврочиновники пришли к некому соглашению относительно якобы рекапитализации некоторых банков. «Но, собственно говоря, не прозвучало никаких деталей; об этой идее мы уже слышали в прошлый понедельник; заявления – это еще не действия, о чем рынок прекрасно осведомлен», - подчеркнул аналитик.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, обновление минимумов предыдущей торговой сессии индексом S&P 500 вне зависимости от динамики сырьевых товаров станет сильным сигналом для открытия коротких позиций. Тем не менее, сегодня утром (даже несмотря на неочевидность сохранения позитивного импульса) ситуация на рынках акций сложилась более благосклонная для осторожных покупателей, чем для агрессивных продавцов.