Украинские акции на зарубежных рынках во вторник показали снижение котировок – эксперты

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже во вторник, 4 октября, продемонстрировали снижение котировок.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, индекс WIGUKR во вторник упал на 2,5%. Лидерами падения стали Coal Energy (-5,8%) и Agroton (-5,0%). В минусе торговались акции производителя сахара Astarta (-3,4%), которые потеряли 12,4% за пять торговых сессий.

Как отмечают аналитики, на Лондонской фондовой бирже во вторник украинские бумаги продемонстрировали более значительные потери. Торги акциями производителя курятины MHP закрылись падением котировок на 13,0%, потеряв 25% по итогам четырех торговых сессий. Бумаги агрокомпании Avangard просели на 9,1%. Котировки горнорудной компании Ferrexpo упали на 8,9%, а на протяжении пяти торговых сессий снизились на 22,3%. Торги бумагами нефтегазовой компании JKX Oil & Gas закрылись падением котировок на 6,5%.