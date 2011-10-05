Индекс ПФТС сегодня снизился, Украинской биржи – вырос
18:44, 05 октября 2011Фондовый рынок
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Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 5 октября, снизился на 1,84% – до 524,98 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 374 млн. 734 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,61% – до 1326,09 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 174 млн. грн., из них на срочном рынке – 81 млн. 316 тыс. грн.
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