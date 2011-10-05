ФГИУ выставил на продажу «Фотон»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже 100% акций ОАО «Фотон». Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации". Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет 66 млн. 855 тыс. грн. Конкурс по продаже акций ОАО «Фотон» состоится через 50 дней со дня его объявления (5 октября 2011 г.). Справка УНИАН. ОАО «Фотон» (Симферополь) занимается производством телевизионной техники. Объем произведенной продукции по итогам первого полугодия 2011 года составил 463 тыс. грн. По результатам первого полугодия 2011 г. убыток предприятия составил 1 млн. 454 тыс. грн., дебиторская задолженность – 1 млн. 569 тыс. грн., кредиторская задолженность – 2 млн. 75 тыс. грн. Уставный фонд ОАО «Фотон» составляет 66 млн. 854 тыс. грн.

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