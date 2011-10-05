Торги на украинском фондовом рынке сегодня проходили в смешанном ключе - эксперт

Торги на украинском фондовом рынке в среду, 5 октября, проходили в смешанном ключе.

Такую точку зрения высказал в комментарии корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, открывшись умеренным ростом, индикатор Украинской биржи вскоре перешел в боковое движение. Позитивную динамику торгов на старте обеспечила благоприятная конъюнктура, сформировавшаяся с утра на ведущих мировых площадках. «Главным поводом для начального роста послужила информация о том, что европейские чиновники планируют укрепить позиции банковского сектора, проведя рекапитализацию финансовых институтов. С оптимизмом восприняли игроки и итоги выступления главы ФРС США Бена БЕРНАНКЕ, который подтвердил, что американский финансовый регулятор готов прибегнуть к новым мерам стимулирования экономики в случае необходимости», - отметил аналитик.

Тем не менее, сообщил А.КУШНАРЕВ, к обеду настроения на зарубежных биржах ухудшились. Накануне агентство Moody`s понизило кредитный рейтинг Италии сразу на три уровня. Хуже ожиданий оказались и статистические данные из европейского региона. Так, сводный индекс деловой активности в еврозоне в сентябре составил 49,1 пункта против прогноза 49,2 пункта. Оценка роста ВВП Великобритании во 2-м квартале была пересмотрена в худшую сторону – с 0,2% до 0,1%. На этом фоне украинский рынок вслед за российскими индексами ушел в красную зону.

По информации аналитика, во второй половине дня настроения на рынке нормализовались. Частично поддержку индикаторам оказали хорошие новости с американского рынка труда. По оценкам ADP, прирост занятости в США в сентябре составил 91 тыс. при ожидавшихся 70 тыс. Показатель активности в сфере услуг в США в сентябре снизился меньше ожиданий – до 53 пунктов против прогноза 52,8 пункта.

А.КУШНАРЕВ отметил, что максимальный рост среди представителей индексной корзины Украинской биржи в среду продемонстрировали акции «Мотор Сичи», укрепившиеся на 2,06%. В положительной зоне окончили торги бумаги большинства предприятий ГМК. В частности, акции Алчевского МК поднялись в цене на 2,05%. Спекулятивную поддержку бумагам эмитента оказала новость о том, что до 2017 года предприятие планирует нарастить годовую выплавку стали до 7 млн. тонн против 3,7 млн. тонн, ожидаемых по итогам 2011 года. «Однако реализация заявленных планов не является очевидной, учитывая неблагоприятное финансовое состояние комбината и неопределенные перспективы украинской металлургии в целом», - считает аналитик.

А.КУШНАРЕВ добавил, что лучше рынка на Украинской бирже в среду выглядели акции Крюковского вагоностроительного завода (+1,98%), «Укртелекома» (+1,79%), «Райффайзен Банка Аваль» (+0,66%). Наибольшие ценовые потери в первом эшелоне понесли акции «Укрнафты», просевшие на 5,35%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 5 октября, снизился на 1,84% – до 524,98 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 374 млн. 734 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,61% – до 1326,09 пункта. Общий объем торгов составил 174 млн. грн., из них на срочном рынке – 81 млн. 316 тыс. грн.