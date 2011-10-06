Причиной для оптимизма на рынках акций в среду стали новости из еврозоны - эксперты

Причиной для оптимизма на рынках акций в среду, 5 октября, стала информация о том, что лидеры стран еврозоны готовят программу помощи банкам в случае кризиса в регионе.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, торги на западных фондовых площадках в среду проходили на положительной территории. В то же время, индексы несколько сдерживает тот факт, что рейтинговое агентство Moody`s Investors Service понизило долгосрочный рейтинг государственных облигаций Италии с уровня Аа2 до А2.

Как считают аналитики, статистика, вышедшая 5 октября в Европе, была не слишком позитивной. Так, данные показали снижение индекса деловой активности в секторе услуг как в еврозоне, так и Германии, а также снижение розничных продаж в еврозоне. Однако благоприятная статистика из США по рынку труда оказала некоторую поддержку рынку. По данным ADP, число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 91 тыс., тогда как ожидался рост на 75 тыс. Индекс деловой активности ISM в непроизводственной сфере снизился с 53,3 до 53 пунктов, но все же это снижение не такое сильное, как прогнозировалось.

Как отмечают аналитики, торги на украинских площадках в среду завершились со смешанной динамикой. Среди акций индексной корзины на Украинской бирже лидерами роста стали «Мотор Сич» (+2,06%) и Алчевский металлургический комбинат (+2,05%). Наибольшее снижение показали бумаги «Укрнафты» (-5,35%) и «Стирола» (-2,21%).

По информации аналитиков, сегодня будут опубликованы данные по промышленным заказам в Германии и данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США. Сегодня также состоится заседание ЕЦБ и Банка Англии, где будет объявлено решение по ключевым процентным ставкам.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 5 октября, снизился на 1,84% – до 524,98 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 374 млн. 734 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,61% – до 1326,09 пункта. Общий объем торгов составил 174 млн. грн., из них на срочном рынке – 81 млн. 316 тыс. грн.