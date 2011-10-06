Рынок польских акций в четверг продолжил рост

Варшава. Польские акции в начале торгов четверга продолжали дорожать после отскока в среду.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, индикатор стоимости самых ликвидных бумаг Варшавского рынка WIG20 сегодня открылся 0,7 процентным плюсом после 2,6% увеличения вчера.

После открытия «голубые фишки» продолжили ралли увеличив менее, чем за час торгов, рост почти вдвое – до уровня 2,175 тыс. пунктов.

На позитивной территории начали день также индексы бумаг средних и небольших компаний, которые к 9:24 прибавили 0,49 и 0,68 процентов, соответственно.

Индикатор всего рынка WIG, в расчет которого входят акции 369 компаний польского рынка, в начале четверга прибавлял почти процент.

Как сообщал УНИАН, WIG20 за первые два дня торгов октября рухнул на более, чем 5,5 процентов на фоне падения основных мировых фондовых площадок, вызванного бюджетными проблемами входящей в Евросоюз Греции.

Во вторник польские «голубые фишки» впервые с июля 2009 года закрылись ниже уровня 2,1 тыс. пунктов.