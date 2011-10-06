Перед открытием украинского рынка акций сложилась неоднозначная ситуация - эксперт

Перед сегодняшним открытием украинских фондовых площадок сложилась неоднозначная ситуация.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

С одной стороны, сообщил он, «украинский рынок акций продолжает оставаться вблизи достигнутых минимумов и не отыграл улучшение настроений, имевшее место на внешних площадках. С другой стороны, временное окно для реализации потенциала роста украинским рынком акций начинает закрываться». Фондовым индексам США необходимо пережить традиционное фиксирование прибыли после сильного двухдневного роста. Конечно, при удачном стечении обстоятельств (позитивные комментарии ЕЦБ и еврочиновников) восходящий импульс для глобального рынка акций может продлиться до трех торговых сессий подряд, однако риски краткосрочной коррекции стоимости акций вниз могут сдержать рост и на Украинской бирже.

Учитывая позитивную реакцию фондовых площадок в странах Азии сегодня утром, П.ИЛЬЯШЕНКО расценивает внешний фон на открытии украинского рынка акций как умеренно позитивный. Несмотря на то, что мировые рынки акций еще не покинули территорию перепроданности, близость первых уровней сопротивления может спровоцировать фиксирование прибыли при отсутствии благоприятных информационных поводов.

Как отметил аналитик, индекс Украинской биржи в среду, 5 октября, вырос всего на 0,6%, а российский индекс акций ММВБ и вовсе завершил день незначительным снижением. Очевидно, что после роста индекса S&P 500 более чем на 2% накануне инвесторы были вправе рассчитывать на более уверенное преимущество покупателей.

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, одним из главных факторов, который помешал украинскому рынку акций в среду реализовать накопившийся потенциал роста, стала неоднозначная динамика индекса S&P 500 в первой половине торговой сессии в США, а также сравнительно слабый спрос на сырьевые товары. В то же время, как и в ходе торговой сессии вторника, вторая половина американской торговой сессии в среду прошла под диктовку оптимистов. В результате индекс S&P 500 прибавил 1,8%, доведя рост от минимальных уровней вторника до 6,5%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 5 октября, снизился на 1,84% – до 524,98 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 374 млн. 734 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,61% – до 1326,09 пункта. Общий объем торгов составил 174 млн. грн., из них на срочном рынке – 81 млн. 316 тыс. грн.