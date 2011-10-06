Кабмин принял решение о продаже контрольного пакета Днепровского машзавода

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 12 сентября 2011 г. №938-р принял решение о приватизации 50% плюс 1 акция государственного пакета акций ПАО "Днепровский машиностроительный завод".

Об этом сообщает сайт Верховной Рады, на котором обнародовано данное правительственное распоряжение.

Как отмечается в распоряжении, сначала планируется реализовать 25% пакет акций Днепровского машзавода, после его продажи - еще 25% плюс 1 акция данного предприятия.

В соответствии с текстом распоряжения, планируется также выставить на приватизацию 100% акций "Конструкторского бюро "Днепровское", которые, как и госпакет Днепровского машзавода. включены в уставный капитал Государственной холдинговой компании "Днепровский машиностроительный завод".

Правительственное распоряжение также предполагает ликвидацию ГХК после продажи вышеуказанных госпакетов акций.

Справка УНИАН. Государственная холдинговая компания "Днепровский машиностроительный завод" создана в 1995 году на базе Днепровского машиностроительного завода с целью создания единого научно-технического и производственного комплекса для разработки, производства и внедрения современных образцов отечественных систем и средств связи.

Основной номенклатурой ПАО "Днепровский машиностроительный завод" является производство аппаратуры, средств телекоммуникаций для сетей связи Украины.