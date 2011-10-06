Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в среду восстанавливали позиции - эксперты

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже в среду, 5 октября, продемонстрировали восстановление позиций.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, индекс WIGUKR в среду вырос на 0,8%. Лидерами роста стали акции производителя молочных продуктов Milkiland (+4,0%) и агрокомпании Kernel (+3,6%). Бумаги производителя сахара Astarta выросли на 1,5% после падения на 12,4% на протяжении пяти торговых сессий.

На Лондонской фондовой бирже в среду инвесторы распродавали акции производителя курятины MHP (-14,3%), которые за пять торговых потеряли 35,8%. Бумаги агрокомпании Avangard (-3,0%) также торговались в минусе, потеряв 16,4% по итогам трех торговых сессий. Торги акциями горнорудной компании Ferrexpo закрылись ростом котировок на 11,8% после падения на 22,3% на протяжении пяти торговых сессий.