Распродажа госсобственности: кого "согреют" украинские энергокомпании?

В Украине таки дан старт большой приватизации энергетики. Разговоры о ней велись, как минимум, с начала года, а реальные очертания она приняла в июне, когда Кабинет министров, а затем Фонд государственного имущества утвердили план-график продажи госпакетов одиннадцати энергокомпаний как генерирующих, так и распределяющих.

В связи со временем старта возникает закономерный вопрос - насколько оптимальным является объявление приватизационного конкурса, когда и украинский, и мировые рынки сотрясают волны очередного глобального кризиса, а инвесторы предельно осторожны в выборе. По мнению экспертов, с точки зрения государства, приватизацию энергокомпаний целесообразней было бы проводить в условиях стабильности в мировой экономике. Тогда выше капитализация компаний и, соответственно, доход, который можно выручить от продажи. В то же время, с точки зрения инвестора и самого предприятия, развития его технической и технологической базы, невысокую рыночную стоимость можно рассматривать как позитив, поскольку у инвестора останется больше оборотных средств для внедрения новых технологий и покупки оборудования.

Ход приватизационных событий дает некоторое представление, на чьей стороне были симпатии власти. Так, в августе планировалось выставить на продажу госпакет акций "Западэнерго" и "Киевэнерго". И хотя в начале июля ФГИ полным ходом начал подготовку к продаже этих компаний, конкурс был объявлен только сейчас.

Логичен вопрос, почему сроки приватизации претерпели столь значительные изменения, фактически были пролонгированы на два месяца? В Фонде госимущества привычно кивали на Кабмин, мол, что мы поделаем, если там не спешат утверждать условия продажи энергокомпаний. Хотя, по мнению экспертов, подлинной причиной стало затягивание переговоров между потенциальными покупателями и правительством. Как отметил еще в сентябре старший аналитик Dragon Capital Денис Саква, "до сих пор не были объявлены ни стартовые цены выставляемых на продажу пакетов акций, ни инвестиционные обязательства, в связи с чем мы полагаем, что переговоры между ФГИ и потенциальными инвесторами ведутся главным образом по данным двум вопросам".

Какие компании могут выступить в роли этих самых "потенциальных инвесторов"? Глава ФГИ Александр Рябченко не раз заявлял, что украинскими энергоактивами интересуется ряд как отечественных, так и зарубежных инвесторов. Среди потенциальных инвесторов, которые могли бы принять участие в конкурсе по "Киевэнерго" он отметил "Луганское энергетическое объединение", "Сервис-Инвест", "Полтава-", "Львов-" и "Киевоблэнерго". А реальным покупателем госпакета акций "Западэнерго" он назвал ДТЭК.

Наверное, ни для кого не секрет, если государству на сегодня принадлежат 70,1% акций ПАО, то 24,9% контролируется ДТЭК. Совсем недавно, 4 октября, "Западэнерго" сделал выбор в пользу углесбытовой компании ООО «ДТЭК Трейдинг» для поставки 1 млн. тонн угля для ТЭС компании в октябре-декабре т.г., таким образом продемонстрировав уверенность сегодняшних частных инвесторов компании в завтрашнем дне.

Подобная ситуация, несмотря на заявления А.Рябченко о большом количестве возможных участников конкурса, наблюдается и относительно "Киевэнерго", где 39,98% акций принадлежит снова таки ДТЭК.

Очевидно, переговоры между ФГИ и "потенциальными инвесторами" завершились успешно, поскольку конкурсы по этим двум компаниям объявили. Начальная стоимость 45,103% госпакета акций "Западэнерго" составила 1 млрд. 932 млн. грн., 25% госпакета акций ПАО "Киевэнерго" - 432 млн. 305 тыс. грн.

Условиями продажи предусматривается, что в приватизационных конкурсах могут принимать участие только компании, мощности которых составляют не менее 30% от объемов производства "Западэнерго" и "Киевэнерго". Кроме того, после продажи "Западэнерго" будет обязан использовать для своих потребностей не менее 70% украинского угля. Есть еще ряд пунктов, касающихся, в частности, дальнейшего развития компании. Между тем, вопрос, насколько адекватной является установленная стартовая цена, а также инвестиционные требования, остается открытым…

Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква:

Стартовая цена за 45,103% акций "Западэнерго" была установлена на уровне 1,93 млрд. грн. (240 млн. долл.), что предполагает рыночную капитализацию в размере 530 млн. долл., или 41,4 долл./акция (на 66% выше цены закрытия торгов 5 октября) и мультипликатор «Стоимость предприятия/Установленные мощности» на 2011 год 124долл./кВт-ч при среднем показателе по сектору 65 долл. Обнародованные условия приватизации, в целом, соответствуют ранее озвученным ФГИ, однако каких-либо серьезных обязательств в плане инвестиций в модернизацию выдвинуто не было. Это может стимулировать интерес инвесторов, которые бы в противном случае отказались участвовать в торгах из-за опасений нести бремя финансирования капитальных инвестиций при осуществлении минимального контроля над предприятием.

Заместитель директора аналитического департамента инвестиционной группы "Сократ" Иванна Панина:

Цена выставляемых компаний действительно выше рыночной на 50% и 25% (для "Киевэнерго" и "Западэнерго", соответственно). Если пересчитать на установленную мощность, то цена продажи будет на уровне 116 долл. за 1 кВт для «Западэнерго» и 180 долл. для «Киевэнерго». Российские энергетические компании торгуются в среднем по 160 долл. за 1 кВт, развивающихся стран – по 284 долл. за кВт, развитых – по 516 долл. за 1 кВт. Отсюда видно, что цена продажи обеих компаний довольно низкая, за выставляемые пакеты можно было бы смело просить в среднем на 75-125% больше.

Начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена Евдоченко:

Исходя из текущей капитализации «Киевэнерго» и «Западэнерго», стоимость 25% «Киевэнерго» и 45,103% «Западэнерго» составляет 217 млн. грн. и 1 млрд. 442 млн. грн., соответственно, что является даже ниже начальной стоимости, которую назвал Фонд госимущества. Этот факт вполне объясним текущим падением курсовой стоимости активов на мировых фондовых площадках, в том числе и украинском рынке акций, на фоне долгового кризиса в Европе.

Но с другой стороны, если, например, рассмотреть экспортный потенциал «Западэнерго» и денежные потоки от экспорта электроэнергии, на наш взгляд, стартовая цена для этой компании не является завышенной, а напротив, возможно даже невысокой. Впрочем, в последнее время почему-то не звучат со стороны Фонда госимущества призывы продать госимущество подороже, дабы по максимуму дать в бюджет "приватизационных" поступлений. И едва ли основная причина такой "незаинтересованности" выжать из инвестора побольше денег за объект заключается только в том, что план текущего года по приватизации уже выполнен...

Андрей Гарасим (УНИАН)