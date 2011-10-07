Беларусь продаст «Беларуськалий» минимум за 30 млрд. долларов - Лукашенко

Минск. Беларусь подтверждает намерение продать "Беларуськалий" минимум за 30 млрд. долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил на пресс-конференции для представителей российских СМИ.

Президент отметил, что кроме России в покупке части акций ОАО «Беларуськалий» заинтересован ряд государств. Среди желающих купить калийную компанию – Китай, Индия, Катар, а также западные компании, которые президент не назвал.

«Кто дороже заплатит, тот и купит ту часть акций, которую мы хотим продать», - отметил белорусский президент.

По словам А. ЛУКАШЕНКО, сейчас «Беларуськалий» - стопроцентно рентабельное предприятие.

«Активы «Беларуськалия» очень хорошие. Мы назвали цену 30 млрд. долларов, и эта цена уже подтверждена российским Сбербанком», - отметил президент Беларуси.

Но при этом, по словам А. ЛУКАШЕНКО, российский бизнес хочет получить "Беларуськалий" за 15 миллиардов долларов.

«Они готовы дать пару миллиардов кому угодно, но 15 миллиардов готовы заплатить. Ну разве это нормально? Не нормально. Сегодня я президент, а завтра – обычный человек. Если бы я после такого президента стал президентом, то я бы точно сидел в тюрьме. Где гарантии, что меня не посадят потом? Я честно прожил свои годы президентские и не собираюсь ничего у народа отнимать и отбирать», - сказал А. ЛУКАШЕНКО.

ОАО "Беларуськалий" - мощное, эффективное предприятие, приносит стране около 3 млрд. долл. доходов в валюте. Как сказал глава белорусского государства, в течение пяти лет ожидается, что стоимость калийных удобрений вырастет до 1 тыс. долл. за тонну против сегодняшних 500-600 долл.

При том А. ЛУКАШЕНКО отметил, что «это неправда, что мы сдерживаем российский капитал, мы приветствуем его здесь». Более того, он приглашает российские компании на белорусские нефтеперерабатывающие предприятия.

«Почему нам с Россией не акционировать нефтеперерабатывающие заводы? Труба идет из России, эти заводы настроены на переработку российской нефти марки Urals», - подчеркнул он.

При этом президент напомнил, что Беларусь уже научилась работать и на азербайджанской, и на венесуэльской нефти.

Он подчеркнул, что Беларусь придерживается диверсификации процессов.

«Нельзя быть зацикленным только на одну страну. Это железный принцип во всем мире - нельзя класть яйца в одну корзину, надо диверсифицироваться", - сказал президент.

Напомним, 23 сентября президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что Сбербанк России оценил активы ОАО "Беларуськалия", входящего в госконцерн "Белнефтехим", в 30 млрд. долл.

Справка УНИАН. Госконцерн "Белнефтехим" создан в апреле 1997 г. и является госмонополистом, объединяющим более 60 организаций по добыче, переработке и транспортировке нефти, нефтепродуктообеспечению, химии и нефтехимии, ряд научных, проектно-конструкторских, строительных, ремонтных и пусконаладочных организаций, а также широкую товаропроводящую сеть на зарубежных рынках, в т.ч. оба НПЗ - в Мозыре и Новополоцке, Солигорский калийный комбинат "Беларуськалий". Госконцерн обеспечивает более 30% промышленного производства Беларуси и основную часть доходов от экспорта.