Вчера на украинских рынках акций наблюдались сильные распродажи - эксперт

В целом ожидаемая пауза в росте глобальных рынков акций в середине вчерашней торговой сессии привела к сильным распродажам на украинских площадках.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что значение индекса Украинской биржи в четверг, 6 октября, понизилось на 0,7%, однако снижение от максимума до минимума дня превысило 3,5%. Под сильным давлением продавцов оказались акции энергогенерации. Так, котировки «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» понизились на 6,3% и 2% соответственно. Акциям «Мотор Сичи» удалось удержаться на положительной территории, однако снижение от максимума до минимума дня составило почти 4%.

При этом, добавил П.ИЛЬЯШЕНКО, как и в ходе предыдущих двух торговых сессий, вторая половина дня в четверг оказалась благоприятной для покупателей на фондовых площадках США. Несмотря на слабость на старте торгов, индекс S&P 500 завершил день ростом на 1,8%, доведя масштаб роста от текущих минимальных уровней до более чем 8%. В то же время, украинские покупатели не воспользовались ростом фондовых индексов в США.

По мнению аналитика, к настоящему моменту очевидно, что существенный рост стоимости украинских акций возможен лишь при выполнении двух условий. Это, во-первых, сохранение позитивного импульса роста на финансовых рынках в течение 1-2 недель, и, во-вторых, 2-4-процентная коррекция фондовых индексов США в течение ближайших 2-3 торговых сессий. «Пока же украинские инвесторы предпочитают использовать текущее повышение глобального аппетита к риску для «продажи на отскоке», - подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 6 октября, снизился на 0,66% – до 521,51 пункта. Общий объем торгов составил 2 млрд. 882 млн. 833 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,71% – до 1316,61 пункта. Общий объем торгов составил 176 млн. 258 тыс. грн., из них на срочном рынке – 82 млн. 808 тыс. грн.