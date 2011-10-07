Рынок акций негативно воспринял комментарии главы ЕЦБ о ситуации в еврозоне - эксперты

Рынок акций негативно отреагировал на комментарии главы Центрального европейского банка Жана-Клода ТРИШЕ относительно ситуации в еврозоне.

Такую точку зрения высказали аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, глава ЕЦБ сказал, что риски замедления темпов роста экономики в регионе довольно высоки. Также сегодня стало известно, что планируется провести стресс-тесты, которые определят состояние капитала европейских банков, включая во внимание возможные списания стоимости гособлигаций проблемных стран еврозоны. Количество обращений за пособиями по безработице в США выросло до 401 тыс., тогда как ожидался более ощутимый рост.

Как отмечают аналитики, практически весь день в четверг, 6 октября, торги на Украинской бирже проходили в зеленой зоне, но в конце сессии началась нисходящая тенденция. На протяжении всего дня на рынок поступали разнонаправленные сигналы к движению индексов. Так, среди негативных новостей стоит отметить снижение промышленных заказов в Германии на 1,4%, против ожидаемого роста на 0,3%. По результатам заседания ЕЦБ и Банка Англии было решено оставить ключевые ставки на прежнем уровне. Банк Англии принял решение направить дополнительно 75 млрд. фунтов стерлингов на программу количественного смягчения, с целью защиты страны от кризиса. В то же время, ЕЦБ объявил о новой программе выкупа облигаций, обеспеченных кредитами, на 40 млрд. евро.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 6 октября, снизился на 0,66% – до 521,51 пункта. Общий объем торгов составил 2 млрд. 882 млн. 833 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,71% – до 1316,61 пункта. Общий объем торгов составил 176 млн. 258 тыс. грн., из них на срочном рынке – 82 млн. 808 тыс. грн.