Украинский фондовый рынок сегодня показал разнонаправленную динамику

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 7 октября, снизился на 1,20% – до 515,28 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 472 млн. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 1,45% – до 1335,65 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 155 млн. грн., из них на срочном рынке – 66,6 млн. грн.