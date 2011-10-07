Украинские акции на ВФБ в четверг продолжили восстанавливать свои позиции - эксперты

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, в четверг продолжили восстанавливать потерянные позиции.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Украинские акции, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, в четверг продолжили восстанавливать потерянные позиции.

По словам аналитиков, в результате индекс WIGUKR 6 октября вырос на 0,2%. Лидерами роста стали акции Coal Energy (+2,5%) и KSG Agro (+1,5%). Котировки Industrial Milk Company снизились на 3,2%. Бумаги агропромышленной компании Agroton (-1,4%) торговались в минусе, потеряв 9,3% по итогам четырех торговых сессий.

На Лондонской фондовой бирже в четверг акции производителя курятины MHP выросли на 20,4% после падения на 35,8% по итогам пяти торговых сессий. Бумаги горнорудной компании Ferrexpo прибавили 15,5%, в то время как акции агрокомпании Avangard выросли на 3,0% после снижения до годового минимума.