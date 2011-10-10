Фондовый рынок Польши начал неделю ростом

Варшава. Основные индикаторы Варшавской фондовой биржи начали торги понедельника ростом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, польские «голубые фишки» открылись на уровне 2212,23 пункта, что на 1% больше закрытия прошлой недели.

За первый час торгов индикатор самых ликвидных компаний польского рынка немного уменьшил рост, но не опустился ниже уровня 2,19 тыс. пунктов.

В зеленой зоне начали день также бумаги средних и небольших компаний, индексы которых к 9.40 прибавили по около 0,5%.

Начавший день 0,8% ростом индикатор всего рынка WIG к этому времени снизился до 0,4% плюса.

Аналитики называют одной из причин сегодняшнего роста польских индексов победу в воскресных парламентских выборах правящей в стране с 2007 года либеральной партии «Общественная платформа», а также договоренность властей Германии и Франции о совместной рекапитализации нуждающихся в ней европейских банков.