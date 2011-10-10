Индекс Украинской биржи на прошлой неделе упал на 7,4% - эксперты

Индекс Украинской биржи по итогам прошедшей недели упал на 7,4%.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в пятницу, 7 октября, продемонстрировал рост. Лидерами повышения котировок стали акции «Укртелекома» (+4,2%), которые прибавили 6,3% по итогам трех торговых сессий.

По информации аналитиков, бумаги Алчевского металлургического комбината (+2,5%) на Украинской бирже в пятницу также торговались в плюсе, а на протяжении трех торговых они сессий выросли на 5,0%. Торги акциями генерирующей компании «Центрэнерго» 7 октября закрылись ростом котировок на 2,2%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 7 октября, снизился на 1,20% – до 515,28 пункта. Общий объем торгов составил 472 млн. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 1,45% – до 1335,65 пункта. Общий объем торгов составил 155 млн. грн., из них на срочном рынке – 66,6 млн. грн.