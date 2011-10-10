Индекс WIGUKR по итогам прошлой недели вырос на 0,8% - эксперты

Индекс WIGUKR по итогам прошлой торговой недели вырос на 0,8%.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, украинские акции на Варшавской фондовой бирже в пятницу, 7 октября, восстанавливали потерянные позиции. Вследствие этого индекс WIGUKR вырос на 2,5%. Лидерами роста стали акции производителя сахара Astarta (+4,2%), которые поднялись на 7,8% за три торговые сессии. Акции производителя подсолнечного масла Kernel прибавили 7,8% в пятницу. Бумаги Coal Energy выросли на 2,2%, прибавив 7,8% на протяжении трех торговых сессий.

Как сообщают аналитики, на Лондонской фондовой бирже, акции производителя курятины MHP в пятницу подорожали на 13,4%. Торги акциями нефтегазовой компании Cadogan Petroleum 7 октября закрылись ростом котировок на 9,0%. Бумаги данного эмитента прибавили 16,2% по итогам четырех торговых сессий.