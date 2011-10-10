Эксперты: на протяжении всей торговой сессии в пятницу на рынках акций царил негатив

На протяжении практически всей торговой сессии в пятницу, 7 октября на рынках акций царил негатив, но после выхода данных по рынку труда США ситуация изменилась.

Об этом говорится в аналитической обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, пессимистические настроения инвесторов в первой половине дня 7 октября были связаны с понижением агентством Moody’s рейтингов по долговым обязательствам и депозитам 12 британских финансовых организаций и девяти португальских банков. Однако падение фондовых индексов было сдержано решением ЕЦБ и Банка Англии по смягчению денежно-кредитной политики, принятым накануне. Рост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США составил 103 тыс., что оказалось значительно лучше прогнозов экспертов, которые ожидали роста всего на 50 тыс. Уровень безработицы по сравнению с августом не изменился – 9,1%.

Аналитики отмечают, что торги на отечественных фондовых площадках в пятницу завершились со смешанной динамикой. Индекс Украинской биржи вырос. Среди акций индексной корзины биржи лидерами роста стали «Укртелеком» (+4,23%) и «Центрэнерго» (+2,18%). Снижение показали бумаги Стахановского вагоностроительного завода (-1,63%) и «Азовстали» (-0,66%).

По информации аналитиков, сегодня публикуются данные по торговому балансу Германии, а также индекс доверия инвесторов Sentix. Фондовые биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня Колумба. На этой неделе стартует сезон квартальной отчетности в США, что может оказать сильное влияние на мировые фондовые индексы.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 7 октября, снизился на 1,20% – до 515,28 пункта. Общий объем торгов составил 472 млн. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 1,45% – до 1335,65 пункта. Общий объем торгов составил 155 млн. грн., из них на срочном рынке – 66,6 млн. грн.