Глобальные рынки акций завершили прошлую неделю ростом - эксперт

Несмотря на негативное закрытие американских фондовых индексов в пятницу, 7 октября, глобальные рынки акций завершили прошлую неделю ростом.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, индекс акций MSCI World за пять торговых сессий прибавил почти 5%, индекс акций MSCI Emerging Markets – почти 4%. Лидером недели стал австралийский ALL ORDINARIES INDEX с ростом 7,6%, аутсайдером – украинский индекс Украинской биржи со снижением на 7,4%.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, «пограничные рынки акций, к которым относится и Украина, в целом демонстрировали результаты хуже своих более развитых коллег. Вероятно, такое избирательное отношение инвесторов к риску объясняется тем, что большинство игроков расценивают текущий рост рисковых активов лишь в качестве отскока».

По мнению аналитика, тема европейского суверенно-долгового кризиса на прошедшей неделе уступила место страхам «жесткой посадки экономики Китая» и публикации экономических данных из США. Предстоящая неделя начинается сменой «направления ветра».

П.ИЛЬЯШЕНКО считает, что «после «оптового» снижения рейтингов Италии и Испании агентством Fitch в пятницу и появления деталей плана спасения банка Dexia, а также после обильных комментариев от европейских высокопоставленных политиков в течение выходных инвесторы могут вспомнить о скоплении неразрешенных проблем и открытом европейском ящике Пандоры. Равно как и поверить политикам в очередной «последний» раз».