Эксперт: европейские волнения не смогут остановить рост стоимости акций

Европейские волнения не смогут на этой неделе остановить позитивный импульс роста стоимости рисковых активов.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он считает, что «избыточно эмоциональные новостные заголовки будут вызывать лишь кратковременную реакцию инвесторов, в то время как фондовые индексы будут торговаться преимущественно на технических факторах».

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, несмотря на отсутствие полноценной коррекции на американском рынке акций в конце предыдущей недели, состояние перекупленности отчасти было нивелировано внутридневными коррекциями, что позволяет считать текущий рост сравнительно устойчивым. Поскольку рост фьючерсов на индекс S&P 500 составил более чем на 1% сегодня утром, внешний фон на открытии украинского рынка акций является позитивным. В то же время, не стоит рассчитывать на активное сокращение разрыва в динамике стоимости украинских и глобальных акций, который образовался в ходе прошедшей недели.

Как прогнозирует аналитик, «в течение нынешней недели настроения на рынках акций будут меньше зависеть от динамики сырьевых товаров в целом и от динамики фьючерсов на медь в частности».